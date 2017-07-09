Порошенко заявив Тіллерсону, що змін у політиці РФ щодо Донбасу немає

Президент України Петро Порошенко заявив, що немає ніяких змін в кращу сторону в політиці РФ щодо Донбасу.

"На жаль, пан держсекретар, я змушений констатувати, що ми поки що не відчуваємо змін в російському поведінці", - сказав П.Порошенко на спільному брифінгу з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном (Rex Tillerson) в неділю в Києві.

Глава української держави додав, що детально поінформував Р.Тіллерсона про ситуацію на Донбасі, про порушення російською стороною домовленостей про обмеження пересування спостерігачів місії ОБСЄ.