Політика

15:26 09.07.2017

США запевнили, що не знімуть санкції з РФ без звільнення української території

США запевнили українських партнерів, що санкції щодо Росії не будуть зняті доти, доки не буде визволено українську територію, а Мінські угоди не будуть виконані, повідомив президент України Петро Порошенко.

"Ми також говорили детально про санкції. І отримали підтвердження, що доти, доки не будуть виконані Мінські угоди і не буде звільнена українська територія, про зняття санкцій не йтиметься", - сказав П. Порошенко на спільному брифінгу з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном у Києві в неділю.

За словами президента, сторони також обговорили питання окупації Криму.

"Пан держсекретар запевнив мене, що Крим завжди на порядку денному і питання забезпечення територіальної цілісності та припинення незаконної анексії Криму є також твердою умовою для зняття санкцій з РФ", - додав П.Порошенко.

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