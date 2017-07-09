Політика

15:27 09.07.2017

Порошенко і Тіллерсон скоординували дії щодо подальших дій у контексті виконання мінських угод

Президент України Петро Порошенко і держсекретар США Рекс Тіллерсон скоординували дії щодо подальших кроків з врегулювання ситуації на Донбасі.

"Одразу після переговорів у Гамбурзі на саміті "Великої двадцятки ми сьогодні дуже детально обговорювали, скоординували наші подальші дії (...), що робити з російською поведінкою за недотримання Мінських угод і неімплементацією чітких і прямих кроків з деокупації України та принесення миру на українську землю", - сказав Порошенко на спільному брифінгу з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном (Rex Tillerson) в неділю в Києві.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

США запевнили, що не знімуть санкції з РФ без звільнення української території

Спецпредставник США щодо України залишається в Києві для координації подальшої співпраці

ООН продовжить гуманітарну допомогу Україні і готовий допомогти їй у проведенні реформ

ПА ОБСЄ ухвалила резолюцію про відновлення суверенітету України

Гуманітарні проблеми України викликані агресією РФ – Гройсман

ОСТАННЄ

Ми робимо все можливе, щоб якомога більше європейців побачили наслідки російської "гібридної війни" – Фриз

Україна очікує візитів міністрів оборони і енергетики США в серпні-вересні

США очікують від України ефективної антикорупційної реформи

Порошенко заявив Тіллерсону, що змін у політиці РФ щодо Донбасу немає

США виступають за посилення міжнародного співробітництва у сфері кібербезпеки

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua
РЕКЛАМА