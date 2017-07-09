Порошенко і Тіллерсон скоординували дії щодо подальших дій у контексті виконання мінських угод

Президент України Петро Порошенко і держсекретар США Рекс Тіллерсон скоординували дії щодо подальших кроків з врегулювання ситуації на Донбасі.

"Одразу після переговорів у Гамбурзі на саміті "Великої двадцятки ми сьогодні дуже детально обговорювали, скоординували наші подальші дії (...), що робити з російською поведінкою за недотримання Мінських угод і неімплементацією чітких і прямих кроків з деокупації України та принесення миру на українську землю", - сказав Порошенко на спільному брифінгу з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном (Rex Tillerson) в неділю в Києві.