США очікують від України ефективної антикорупційної реформи

США очікують, що Україна проведе важливі реформи у сфері боротьби з корупцією, заявив держсекретар США Рекс Тіллерсон.

"Ми обговорили важливість впровадження антикорупційних реформ, адже це теж дуже важливий елемент для залучення зовнішніх інвестицій, що створить додаткові робочі місця для громадян України і розвиватиме економіку", - сказав Р.Тіллерсон на спільному брифінгу з президентом України Петром Порошенком у Києві в неділю.

За словами держсекретаря США, особливе значення в цьому контексті має добір суддів Верховного Суду, а також створення Антикорупційного суду в Україні.