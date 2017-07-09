Політика

15:33 09.07.2017

США очікують від України ефективної антикорупційної реформи

США очікують, що Україна проведе важливі реформи у сфері боротьби з корупцією, заявив держсекретар США Рекс Тіллерсон.

"Ми обговорили важливість впровадження антикорупційних реформ, адже це теж дуже важливий елемент для залучення зовнішніх інвестицій, що створить додаткові робочі місця для громадян України і розвиватиме економіку", - сказав Р.Тіллерсон на спільному брифінгу з президентом України Петром Порошенком у Києві в неділю.

За словами держсекретаря США, особливе значення в цьому контексті має добір суддів Верховного Суду, а також створення Антикорупційного суду в Україні.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

США запевнили, що не знімуть санкції з РФ без звільнення української території

Спецпредставник США щодо України залишається в Києві для координації подальшої співпраці

ООН продовжить гуманітарну допомогу Україні і готовий допомогти їй у проведенні реформ

ПА ОБСЄ ухвалила резолюцію про відновлення суверенітету України

Гуманітарні проблеми України викликані агресією РФ – Гройсман

ОСТАННЄ

Ми робимо все можливе, щоб якомога більше європейців побачили наслідки російської "гібридної війни" – Фриз

Україна очікує візитів міністрів оборони і енергетики США в серпні-вересні

Порошенко і Тіллерсон скоординували дії щодо подальших дій у контексті виконання мінських угод

Порошенко заявив Тіллерсону, що змін у політиці РФ щодо Донбасу немає

США виступають за посилення міжнародного співробітництва у сфері кібербезпеки

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua/catalog9723.html
РЕКЛАМА