Політика

15:37 09.07.2017

Україна очікує візитів міністрів оборони і енергетики США в серпні-вересні

Візити міністра оборони, міністра енергетики США і деяких інших високопоставлених американських чиновників очікуються в Україні у серпні-вересні поточного, 2017 року, заявляє президент України Петро Порошенко.

"Ми очікуємо в серпні-вересні візитів і міністра оборони США і міністра енергетики США та інших високопоставлених представників американської влади", - сказав П.Порошенко на зустрічі з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном у Києві в неділю.

Глава української держави зазначив, що результатом співробітництва України та США є те, що в України є потужна підтримка в Конгресі США з боку обох партій – республіканської і демократичної, також її підтримують в Білому домі, Держдепартаменті і американському уряді.

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