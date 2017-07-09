Президент України Петро Порошенко переконаний, що сьогодні світ потребує сильної та дієвої Організації Об'єднаних Націй, тому вона потребує реформування відповідно до актуальних загроз.

"Ми дійшли згоди з генеральним секретарем у тому, що сьогодні Україна, та й увесь світ, як ніколи раніше потребують сильної і рішучої, дієвої ООН, тому ми зацікавлені в тому, щоб авторитет генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй зростав", - сказав П.Порошенко після зустрічі з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутерришем (Antonio Guterres) у Києві в неділю.

При цьому П.Порошенко зазначив, що нездатність ООН адекватно реагувати на нові виклики і загрози останніх років викликала критику з багатьох сторін.

"Перед секретаріатом ООН та державами-членами виникло непросте завдання - відновлення авторитету, відновлення дієвості, довіри і поваги до організації. Настав час, на мою думку, для рішучих і іноді болісних перетворень", - сказав він.

Президент наголосив, що Україна підтримує ідею реформування ООН з акцентом на механізми запобігання конфліктів.

П.Порошенко додав, що Україна активно бере участь у міжнародних миротворчих місіях і виконує свої зобов'язання перед ООН, дотримується статуту організації.