Україна підтримує ідею реформування ООН
Президент України Петро Порошенко переконаний, що сьогодні світ потребує сильної та дієвої Організації Об'єднаних Націй, тому вона потребує реформування відповідно до актуальних загроз.
"Ми дійшли згоди з генеральним секретарем у тому, що сьогодні Україна, та й увесь світ, як ніколи раніше потребують сильної і рішучої, дієвої ООН, тому ми зацікавлені в тому, щоб авторитет генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй зростав", - сказав П.Порошенко після зустрічі з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутерришем (Antonio Guterres) у Києві в неділю.
При цьому П.Порошенко зазначив, що нездатність ООН адекватно реагувати на нові виклики і загрози останніх років викликала критику з багатьох сторін.
"Перед секретаріатом ООН та державами-членами виникло непросте завдання - відновлення авторитету, відновлення дієвості, довіри і поваги до організації. Настав час, на мою думку, для рішучих і іноді болісних перетворень", - сказав він.
Президент наголосив, що Україна підтримує ідею реформування ООН з акцентом на механізми запобігання конфліктів.
П.Порошенко додав, що Україна активно бере участь у міжнародних миротворчих місіях і виконує свої зобов'язання перед ООН, дотримується статуту організації.