Політика

09:40 10.07.2017

НАТО продовжить співпрацю з Україною - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляє, що НАТО продовжить співпрацю з Україною в питаннях оборони, управління та економічних реформах.

"НАТО надавало підтримку українському суверенітету, територіальній цілісності, демократичних інститутів і вашим Збройним силам. І НАТО продовжить тісно працювати з Україною в питаннях оборони, управління і економічних реформ", - сказав Є.Столтенберг на відкритті виставки "Україна-НАТО. Формула безпеки" за участю віце-прем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванни Климпуш-Цинцадзе в Києві в понеділок.

Генсек НАТО зазначив, що Альянс підтримує стабільність України.

Є.Столтенберг констатував, що Україна завжди тісно співпрацювала з НАТО і брала участь у всіх місіях Альянсу.

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