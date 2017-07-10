До Конгресу США надійшла пропозиція ввести санкції проти РФ за порушення договору про РСМД

Голова комітету із закордонних справ палати представників Конгресу США Ед Ройс вніс поправку в законопроект із оборони на 2018 рік про введення нових санкцій щодо Росії за порушення Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (РСМД), повідомляє видання The Hill.

"Ройс представив поправку до щорічного законопроекту з питань оборонної політики, який, як очікується, буде винесено на розгляд палати на цьому тижні", - йдеться в повідомленні.

За даними видання, конгресмен "пропонує ввести санкції щодо окремих осіб, які допомагають Росії розробляти основні системи озброєнь, а також щодо держав-спонсорів тероризму, які купують таку зброю".

Е.Ройс вважає, що Росія "протягом багатьох років відверто ігнорує зобов'язання в рамках щодо Договору про РСМД". "І це ще один приклад російської агресії, яка підриває глобальну стабільність", - зазначає конгресмен.

Як нагадує видання, в законопроекті про оборону вже є попередження про те, що якщо Росія порушить договір і його вимоги протягом 15 місяців з моменту прийняття законопроекту, то "за національним законодавством США більше не будуть пов'язані зобов'язаннями, які випливають з цього договору".