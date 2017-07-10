Політика

11:16 10.07.2017

Порошенко: Україна наразі не планує подавати заявку на членство в НАТО

Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна має намір зосередитися на проведенні важливих реформ, щоб відповідати стандартам країн-членів НАТО.

"Ще раз хочу підкреслити, що це не означає, що ми будемо негайно подавати заявку про членство. Абсолютно ні. Це означає, що нам потрібно створити реальну програму реформ, програму нашої співпраці, активізувати наші зусилля для досягнення необхідних стандартів, і в цьому нам необхідна допомога і співпраця з нашими партнерами по НАТО", - сказав П.Порошенко на засіданні Комісії Україна-НАТО в понеділок у Києві.

Президент розповів, що в України є амбітний план реформування оборонного відомства і сектора безпеки загалом, розроблений спільно з партнерами по НАТО. "Реформування і посилення обороноздатності держави - це головне завдання для нашої співпраці з НАТО на сучасному етапі", - додав глава держави.

П.Порошенко також висловив сподівання на те, що тісну співпрацю з НАТО буде продовжено з метою побудови сильної, стабільної України, яка віддана верховенству права.

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