Роль НАТО у світі зросла в умовах нових викликів - Порошенко

Президент України Петро Порошенко вітає останні кроки НАТО щодо зміцнення безпеки у світі.

"Хочу підкреслити, що вага і роль НАТО ще більше зростають в умовах нових викликів міжнародній безпеці в контексті подій, що відбуваються навколо України", - сказав П.Порошенко на засіданні комісії Україна-НАТО в понеділок у Києві.

За його словами, мова йде про російську агресію, яка спонукала НАТО вжити заходів для зміцнення безпеки в регіоні. "Я можу навіть припустити, що НАТО прокинулося, і це дало Альянсу друге дихання. Союзники ще більше переконалися в необхідності об'єднання всіх зусиль для взаємного захисту, важливості підвищення витрат на оборону і збільшення своєї присутності в світі", - сказав глава держави.

П.Порошенко відзначив символічність того, що Україна зустрічає в понеділок засідання партнерів по НАТО, як країна, яка законодавчо визначила вступ до НАТО одним із пріоритетів своєї зовнішньої політики.