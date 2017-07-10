Парубій обіцяє розгляд подань на зняття депутатської недоторканності цього тижня

Подання генерального прокурора України Юрія Луценка на зняття депутатської недоторканності з шести парламентарів буде розглянуто на поточному пленарному тижні, заявляє голова Верховної Ради Андрій Парубій.

"Усі подання будуть розглянуті", - сказав він на засіданні погоджувальної ради в понеділок.

А.Парубій також повідомив, що є ініціатива представників коаліції дочекатися рішення регламентного комітету, який має розглянути подання генпрокурора про дачу згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт народного депутата фракції "Опозиційний блок" Михайла Добкіна, і розглянути всі подання в четвер, 13 липня. Однак для такого рішення необхідна згода Ради.

"Якщо Верховна Рада підтримає цю ініціативу, щоб ми всі подання розглянули в четвер, ми будемо їх розглядати в четвер. Якщо ця пропозиція не буде завтра підтримана, то ми завтра розглянемо питання про зняття депутатської недоторканності (з п'яти нардепів - ІФ), - підкреслив спікер парламенту.

Як повідомлялося, регламентний комітет Верховної Ради в середу, 12 липня, планує розглянути подання генпрокурора про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт народного М.Добкіна.

Подання генпрокурора на зняття недоторканності з п'яти народних депутатів надійшли до Верховної Ради 21 червня. Йдеться про Андрія Лозового (фракція Радикальної партії), Олеся Довгого (група "Воля народу"), Євгена Дейдея, Максима Полякова (обидва - фракція "Народний фронт") і Борислава Розенблата (фракція "Блок Петра Порошенка").