Порошенко відмовив у продовженні вивізного мита на брухт на 2 роки

Президент України Петро Порошенко скористався правом вето до законопроекту №6382 щодо продовження вивізного мита на брухт чорних металів у розмірі EUR30/тонна ще на два роки, пропонуючи Верховній Раді продовжити його на рік.

"Це пов'язано з міжнародними зобов'язаннями України як члена Світової організації торгівлі, і президент України пропонує в пункті 1, який надійшов на підпис, замінити "три календарні роки" словами "два календарні роки". Президент просить парламент підтримати цю поправку", - сказала його представник у парламенті Ірина Луценко на засіданні погоджувальної ради в понеділок.

Згідно з інформацією на сайті ВР, пропозиції глави держави до закону підписані 27 червня, в день масштабної кібератаки, а надійшли до парламенту 10 липня. Їхнього тексту наразі немає.

Як повідомлялося, 12 липня 2016 року було ухвалено закон України №1455-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо зниження дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку", яким із 15 вересня 2016 року на рік було підвищено ставки експортного мита на брухт з EUR10/тонна до EUR30/тонна. Водночас було скасовано реєстрацію імпортних контрактів щодо брухту.

У квітні поточного року було зареєстровано законопроект №6382 про пролонгацію дії експортного мита на брухт у розмірі EUR30/тонна ще на два роки, який був прийнятий 8 червня і підписаний головою Верховної Ради 12 червня. Про підтримку документа заявив прем'єр і профільне Мінекономрозвитку.

Водночас збирачі брухту виступають за скасування вивізного мита на брухт. Свою стурбованість щодо продовження мита висловлювали і в представництві Європейського Союзу в Україні.