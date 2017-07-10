Україна і НАТО починають дискусію щодо ПДЧ

Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна починає дискусію з Північноатлантичним Альянсом щодо надання плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО.

"Ми вважаємо за необхідне, і сьогодні про це чітко заявили, почати дискусію про надання плану дій щодо членства, і наші пропозиції щодо дискусії були із задоволенням прийняті", - сказав П.Порошенко на спільній з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом прес-конференції в понеділок у Києві.

Президент також зазначив, що наразі Україна не відповідає критеріям для вступу в НАТО.

"Ми маємо план на ці три роки, до 2020 року. Ми чітко знаємо, що робити. Це вперше в Україні, коли чітко вироблена дорожня карта, що і коли робити, коли Україна буде відповідати критеріям, коли реформи будуть імплементовані...", - додав президент.

У свою чергу, Є.Столтенберг уточнив, що НАТО продовжить підтримувати Україну на шляху до зближення з Альянсом, а також буде сприяти реалізації реформ і переходу на стандарти НАТО.

"Тільки країни-члени Альянсу і Україна будуть визначати, коли прийде час, питання членства в НАТО", - уточнив він.