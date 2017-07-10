Політика

13:34 10.07.2017

Є.Соболєв закликає розглянути всі подання на нардепів 11 липня

Керівник антикорупційного комітету парламенту Єгор Соболєв закликає спікера парламенту Андрія Парубія розглянути у вівторок, 11 липня, питання зняття недоторканності з народних депутатів за поданням генерального прокурора Юрія Луценка.

"Про ініціативи відкласти скасування депутатської недоторканності на останній день (поточної сесії згідно з календарним планом роботи парламенту - ІФ). Якщо хтось планує зробити так, щоб останнім голосуванням провалити це рішення, а потім роз'їхатися по островах, і нехай люди тут обурюються в Києві, то це дуже погано і для країни, і для парламенту", - сказав Є.Соболєв на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій, комітетів і груп парламенту в понеділок.

Як раніше повідомлялося, голова Верховної Ради Андрій Парубій погодився з ініціативою депутатів розглядати питання про зняття депутатської недоторканності в четвер, 13 липня.

Регламентний комітет Верховної Ради в середу, 12 липня, планує розглянути подання генпрокурора про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт народного М.Добкіна.

Подання генпрокурора на зняття недоторканності з п'яти народних депутатів надійшли до Верховної Ради 21 червня і вже розглянуті регламентним комітетом. Ідеться про Андрія Лозового (фракція Радикальної партії), Олеся Довгого (група "Воля народу"), Євгена Дейдея, Максима Полякова (обидва - фракція "Народний фронт") і Борислава Розенблата (фракція "Блок Петра Порошенка").

При цьому фракції партій "Блок Петра Порошенка", "Народний фронт" і "Батьківщина" підтримують ініціативу А.Парубія про продовження нинішньої 6-ої сесії парламенту до вересня поточного року.

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