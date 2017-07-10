Росія намагається витіснити СММ ОБСЄ з території України - Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявляє, що Росія робить усе можливе, щоб Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ полишила територію України.

"Ми не сприймаємо спроби Росії, спрямовані на створення таких умов для наглядової місії ОБСЄ, щоб вона залишила територію України. Ми це не сприймаємо", - сказав П.Порошенко на спільній прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у понеділок у Києві.

За його словами, робота спостерігачів ОБСЄ важлива в контексті надання об'єктивної і правдивої інформації про ситуацію і повинна проводитися 24 години на добу.

"Я впевнений, що наші зусилля і результати, досягнуті на саміті G20, а також подальші переговори в нормандському форматі роблять нас оптимістично налаштованими на прогрес у наступні місяці", - сказав президент.