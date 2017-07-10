Політика

13:58 10.07.2017

Росія намагається витіснити СММ ОБСЄ з території України - Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявляє, що Росія робить усе можливе, щоб Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ полишила територію України.

"Ми не сприймаємо спроби Росії, спрямовані на створення таких умов для наглядової місії ОБСЄ, щоб вона залишила територію України. Ми це не сприймаємо", - сказав П.Порошенко на спільній прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у понеділок у Києві.

За його словами, робота спостерігачів ОБСЄ важлива в контексті надання об'єктивної і правдивої інформації про ситуацію і повинна проводитися 24 години на добу.

"Я впевнений, що наші зусилля і результати, досягнуті на саміті G20, а також подальші переговори в нормандському форматі роблять нас оптимістично налаштованими на прогрес у наступні місяці", - сказав президент.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Столтенберг: НАТО надасть Україні обладнання, яке дасть змогу розслідувати джерела кібератак

Україна і НАТО починають дискусію щодо ПДЧ

Порошенко відмовив у продовженні вивізного мита на брухт на 2 роки

Три фракції підтримують продовження сесії ВР до вересня

Парубій не хоче закривати поточну сесію ВР

ОСТАННЄ

До ВР може бути внесено новий законопроект про зняття депутатської недоторканності

Законопроект про реінтеграцію Донбасу ще не зареєстровано у ВР

НАТО підтримує ініціативи щодо виконання Мінських домовленостей

Є.Соболєв закликає розглянути всі подання на нардепів 11 липня

Співбесіда з кандидатами в аудитори НАБУ відбудеться у ВР в середу

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Куклы
РЕКЛАМА