До ВР може бути внесено новий законопроект про зняття депутатської недоторканності

Голова Верховної Ради Андрій Парубій припускає, що в парламент буде внесений на розгляд новий законопроект про зняття депутатської недоторканності.

"Сьогодні в цьому питанні (зняття депутатської недоторканності - ІФ) є певна юридична колізія: є законопроект, який був поданий до Верховної Ради, який ми відправили до Конституційного суду... Але в тому законопроекті передбачено зняття недоторканності і з депутатів, і з суддів. Нагадаю вам, що під час судової реформи ми частину цього законопроекту вже вирішили - ми вже зняли недоторканність із суддів", - сказав А.Парубій на брифінгу в Києві в понеділок.

"Зараз ми проводимо підсумкові юридичні консультації. Можливо, буде необхідність внесення нового законопроекту, оскільки старий уже втратив свою актуальність", - додав він.

Спікер пообіцяв, що він внесе питання скасування депутатської недоторканності в зал, як тільки буде відповідне рішення профільного комітету.

Він зазначив, що навряд чи законопроект про зняття депутатської недоторканності буде винесено на розгляд парламенту цього пленарного тижня. "Навряд чи. Юридично це просто неможливо", - сказав А.Парубій, відповідаючи на уточнювальну репліку журналіста про те, що законопроект навряд чи буде розглянуто на цьому пленарному тижні.