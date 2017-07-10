Політика

15:19 10.07.2017

Надання Україні натовського ПДЧ не сприятиме безпеці в Європі - Кремль

Надання Україні плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО стало б кроком до подальшого просування Альянсу до російських кордонів, що не сприятиме зміцненню європейської безпеки, заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Росія протягом багатьох років значно стурбована наближенням військової інфраструктури НАТО до наших кордонів. Потенційно це (надання ПДЧ Україні - ІФ) може стати подальшим кроком у цьому напрямі, що, звісно ж, не сприятиме зміцненню стабільності та безпеки на європейському континенті", - сказав він журналістам.

Д.Пєсков зазначив, що, попри те, що питання відносин між Україною і НАТО не стосується Росії безпосередньо, ця тема матиме значний опосередкований вплив на РФ.

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