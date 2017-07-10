Політика

15:52 10.07.2017

Комітет Ради із соцполітики рекомендує парламенту прийняти пенсійну реформу за основу

Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення рекомендує парламенту ухвалити урядовий законопроект про пенсійну реформу в першому читанні.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", відповідне рішення було прийняте на засіданні профільного комітету в середу. За це рішення проголосували троє з чотирьох присутніх на засіданні комітету депутата; загалом у комітеті - семеро депутатів.

Глава комітету, депутат Ради від фракції "Народний фронт" Людмила Денісова зазначила, що наявні до законопроекту пропозиції треба буде опрацювати перед другим читанням і додала, що законопроект завдяки перерахунку надасть можливість підвищити ті мінімальні пенсії, які є.

Глава Федерації профспілок України Григорій Осовий під час засідання комітету зазначив, що зменшення коефіцієнта обліку страхового стажу з 1,35 до 1 не стимулюватиме громадян працювати довше і висловив пропозицію, що реформа могла б встановлювати диференційований коефіцієнт: до 25 років стажу - 1; до 30 - 1,1; до 35 - 1,2 і так далі.

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