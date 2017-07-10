Україна для всіх іноземців запровадить біометричний контроль

Рада національної безпеки і оборони України під головуванням президента Петра Порошенка на засіданні в понеділок розглядає питання посилення контролю за перетином державного кордону України, зокрема впровадження процедури збору біометричних даних з іноземців, які в'їжджають до країни.

"Йдеться про посилення контролю за в'їздом та виїздом і перебуванням громадян інших держав на території України - ми запроваджуємо біометричний контроль для всіх громадян, які перетинають український кордон", - наводить слова П.Порошенка прес-служба глави Української держави в понеділок увечері.

"Ми маємо зняти біометричні дані, включаючи відбитки пальців, цифрову фотографію. Це значно посилить можливості для боротьби з тероризмом", - сказав президент і висловив упевненість, що підготовлені проекти рішень отримають чітке розуміння і підтримку в суспільстві.

П.Порошенко зазначив, що його доручення щодо підготовки відповідних проектів документів виконані. Він додав, що на засіданні РНБО в понеділок, 10 липня, Міністерство закордонних справ України та Державна прикордонна служба нададуть інформацію з цього питання.

"Ми відведемо необхідну кількість часу для того, щоб країна підготувалася якісно, аби добропорядні громадяни не відчували будь-яких незручностей", - наголосив президент України.

Він зазначив, що Держприкордонслужбі має бути виділено необхідні кошти для того, щоб вона могла технічно забезпечити виконання цього рішення.

Глава держави також звернувся до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова взяти виконання рішення під особистий контроль, для того щоб на всіх основних пунктах перетину кордону прикордонники були забезпечені необхідним обладнання для фіксації біометричних даних.