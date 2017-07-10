РНБО не розглядала законопроект про деокупацію ОРДЛО
Рада національної безпеки і оборони України на засіданні в понеділок не розглядала законопроект про деокупацію деяких районів Донбасу, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в Адміністрації президента України.
За його словами, наразі засідання Ради вже завершилося і на ньому розглядалися питання посилення контролю на держкордоні, а також дофінансування сектору оборони і безпеки.
Співрозмовник агентства відзначив, що про відповідні рішення РНБО найближчим часом журналістів поінформує секретар РНБО Олександр Турчинов.