Політика

18:12 10.07.2017

РНБО не розглядала законопроект про деокупацію ОРДЛО

Рада національної безпеки і оборони України на засіданні в понеділок не розглядала законопроект про деокупацію деяких районів Донбасу, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в Адміністрації президента України.

За його словами, наразі засідання Ради вже завершилося і на ньому розглядалися питання посилення контролю на держкордоні, а також дофінансування сектору оборони і безпеки.

Співрозмовник агентства відзначив, що про відповідні рішення РНБО найближчим часом журналістів поінформує секретар РНБО Олександр Турчинов.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна для всіх іноземців запровадить біометричний контроль

Комітет Ради із соцполітики рекомендує парламенту прийняти пенсійну реформу за основу

Надання Україні натовського ПДЧ не сприятиме безпеці в Європі - Кремль

Столтенберг: НАТО надасть Україні обладнання, яке дасть змогу розслідувати джерела кібератак

Україна і НАТО починають дискусію щодо ПДЧ

ОСТАННЄ

Законопроект про деокупацію ОРДЛО буде внесено до ВР у вересні

Апеляційний суд у США відмовився обмежити міграційний указ Трампа

Корупція і протидія реформам стоять на шляху справжніх змін в Україні - Столтенберг

США долучаються до Мінського процесу і вирішення конфлікту на Донбасі - політологи

Кучма і Волкер у Києві домовилися про контакти на постійній основі

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Компьютерные аксессуары цены
РЕКЛАМА