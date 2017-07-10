Політика

19:17 10.07.2017

Законопроект про деокупацію ОРДЛО буде внесено до ВР у вересні

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) розробила закон про повернення державного суверенітету над окупованими районами Донецької і Луганської областей, його внесення до Верховної Ради заплановано у вересні після консультацій зі стратегічними партнерами України, заявив секретар РНБО Олександр Турчинов.

"Відповідний закон розробив апарат РНБО разом із експертами. Ми залучали до цього і представників депутатського корпусу, коаліції. Закон готовий, але є доручення президента (президента України Петра Порошенка - ІФ) з приводу проведення консультацій з нашими стратегічними партнерами. Передусім це стосується країн-учасниць "нормандського формату" - Німеччини, Франції і США, наших партнерів із НАТО з приводу змісту цього закону", - сказав він на брифінгу після засідання РНБО в понеділок у Києві.

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