РНБО доручила Кабміну, СБУ, НБУ внести пропозиції із розширення списку санкцій у зв'язку з агресією РФ

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України доручила Кабінету Міністрів України, Службі безпеки України і Національному банку внести пропозиції із розширення списку осіб, що підпадають під санкції у зв'язку з агресією з боку Російської Федерації, повідомив секретар РНБО Олександр Турчинов.

"США і ЄС прийняли рішення про введення нових санкцій проти Російської Федерації, і ми не можемо не враховувати ці ініціативи наших стратегічних партнерів. Саме тому доручено ініціаторам відповідно до законодавства введення санкцій - відповідно, це Кабінет Міністрів, СБУ і Нацбанк - внести пропозиції, що відповідають нам. Щойно ці пропозиції будуть внесені, РНБО ухвалить рішення про розширення списку персональних спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів - санкцій стосовно фізичних і юридичних осіб РФ", - сказав О. Турчинов на брифінгу після засідання РНБО в понеділок.

Як повідомлялося, 28 червня 2017 року Європейський Союз продовжив дію економічних і секторальних санкції проти Російської Федерації до 31 січня 2018 року через відсутність прогресу із дотримання Москвою Мінських домовленостей

20 червня стало відомо, що Міністерство фінансів США опублікувало список фізичних осіб і організацій РФ, проти яких введені нові санкції через агресію проти України.