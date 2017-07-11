Політика

10:01 11.07.2017

Генсек НАТО: Україна має механізми для наближення до НАТО

Усередині НАТО точаться дискусії з приводу членства України в Альянсі, проте в офіційного Києва є механізми для прагнення до об'єднання, переконаний генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Президент Порошенко порушив питання про План дій щодо членства, союзники узяли це до уваги, але у нас є внутрішня дискусія. В України є механізми, і вона має прагнути до НАТО за допомогою того, що ми називаємо "субстантивне партнерство", і ми зможемо разом зробити більше", - сказав він в інтерв'ю телеканалу "112 Україна" у понеділок.

Генсек НАТО зазначив, що Україні зараз необхідно зосередитися на зміцненні обороноздатності, завдання союзників - допомогти модернізації Збройних сил України.

"Реформи, модернізація, боротьба з корупцією, відповідність стандартам НАТО", - зазначив він.

Відповідаючи на запитання про можливі терміни вступу України до НАТО, Є.Столтенберг сказав: "Я б не спекулював на часових рамках, але це справа України - до чого вона прагне. Головний меседж - питання членства вирішують 29 союзників і Україна, і ніхто інший не повинен втручатися в цей процес ".

Він також наголосив на важливості збереження політичного діалогу з офіційною Москвою в нинішніх умовах.

"Важливо говорити з Росією, особливо в умовах, коли напруга зростає, особливо на такі теми, як Мінські угоди та їх виконання. Це те, що ми називаємо політичним діалогом ... Росія відповідальна за агресивні дії проти України - анексувавши Крим і дестабілізуючи ситуацію на сході України", - зазначив він.

При цьому генсек НАТО наголосив: "Ми закликаємо Росію відвести сили звідти, Росія має використовувати весь свій вплив на бойовиків, щоб забезпечити виконання Мінських домовленостей".

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