Робгрупа врахувала 396 поправок до законопроекту про медреформу

Робоча група при доопрацюванні до другого читання законопроекту № 6327 про державні фінансові гарантії надання медичної допомоги та забезпечення лікарськими засобами врахувала повністю або по суті 396 поправок, повідомив заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк.

"Робоча група комітету охорони здоров'я завершила свою місію: текст законопроекту 6327 з урахуванням поправок депутатів готовий до розгляду комітетом. 396 поправок враховані повністю або по суті", - написав він на своїй сторінці у мережі Facebook.

За словами П.Ковтонюка, "основна конструкція законопроекту залишилася цілісною, а в багатьох аспектах він став кращим".

Водночас він відзначив неврегульованість питання фінансування медичної допомоги на первинному рівні. "Якою буде доля первинної ланки медичної допомоги? Чи залишиться вона в старій системі (розподіл медичної субвенції через місцевий бюджет), перейде на оплату за кожного пацієнта (з коефіцієнтами) з прямими виплатами з бюджету медичним установам? Наша позиція чітка: для реформи це дуже принципове питання. Від нього залежатиме успіх не лише "первинки", але і реформи загалом. Якщо "первинка" не перейде на нову модель, у цієї ланки (особливо в сільській місцевості) не буде шансів на відродження. Тому ми дотримуватимемося безкомпромісної позиції", - наголосив заступник міністра.

Як повідомлялося, 8 червня Верховна Рада 227-ма голосами прийняла за основу законопроект №6327 про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів, але відмовилася прийняти за основу законопроект №6329 про внесення змін до Бюджетного кодексу в частині фінансування сфери охорони здоров'я. Обидва законопроекти є частиною медичної реформи.

При підготовці до другого читання законопроекту №6327 депутати подали 886 поправок до другого читання на 328 сторінках.

Глава комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець заявила, що члени робочої групи з доопрацювання законопроекту по медичній реформі узгодили позицію щодо виключення з документа норми про співоплати за медичні послуги.