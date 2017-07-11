Політика

11:28 11.07.2017

Рада включила до порядку законопроекти урядової пенсійної реформи

Верховна Рада України на ранковому пленарному засіданні у вівторок включила до порядку денного сесії законопроекти, що стосуються пенсійної реформи.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", народні депутати проголосували за включення до порядку денного базового законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що стосуються підвищення пенсій (№ 6614) та альтернативних законопроектів. За таке рішення проголосував 251 народний депутат.

Також народні депутати включили до порядку денного інші пов'язані з пенсійною реформою законопроекти.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Парубій оголосив про виключення Розенблата з фракції "Блоку Петра Порошенка"

Порошенко підписав закон про виплату одноразової фінансової допомоги поліцейським

Генсек НАТО: Україна має механізми для наближення до НАТО

Україна для всіх іноземців запровадить біометричний контроль

Комітет Ради із соцполітики рекомендує парламенту прийняти пенсійну реформу за основу

ОСТАННЄ

Парубій має намір запросити до Ради Луценка для участі в розгляді подань щодо зняття недоторканності з Дейдея і Довгого

Рада встановила фіксований обсяг держзамовлення для вишів Донецької і Луганської областей

Клімкін очікує, що Порошенко в цьому році відвідає Португалію з офіційним візитом

Робгрупа врахувала 396 поправок до законопроекту про медреформу

Фракція "Народний фронт" підтримає подання про зняття недоторканності з шістьох депутатів

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua
РЕКЛАМА