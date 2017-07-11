Рада включила до порядку законопроекти урядової пенсійної реформи

Верховна Рада України на ранковому пленарному засіданні у вівторок включила до порядку денного сесії законопроекти, що стосуються пенсійної реформи.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", народні депутати проголосували за включення до порядку денного базового законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що стосуються підвищення пенсій (№ 6614) та альтернативних законопроектів. За таке рішення проголосував 251 народний депутат.

Також народні депутати включили до порядку денного інші пов'язані з пенсійною реформою законопроекти.