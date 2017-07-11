Рада встановила фіксований обсяг держзамовлення для вишів Донецької і Луганської областей

Верховна Рада України встановила фіксований обсяг державного замовлення на підготовку фахівців за всіма спеціальностями для вищих навчальних закладів на території Донецької та Луганської областей.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", за законопроект "Про внесення змін до закону України "Про вищу освіту", що стосуються діяльності вищих навчальних закладів на території Донецької та Луганської областей" (№6548) за основу та в цілому проголосували 248 народних депутатів на пленарному засіданні у вівторок.

Законопроект встановлює для вищих навчальних закладів на території Донецької та Луганської областей фіксований обсяг державного замовлення на підготовку фахівців із вищою освітою для всіх спеціальностей та всіх освітніх рівнів.

Як зазначив перший заступник голови парламентського комітету з питань науки і освіти Олександр Співаковський, "фіксоване державне замовлення фактично дозволяє університетам залишати контингент" на цій території.