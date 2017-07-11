Політика

11:40 11.07.2017

Рада встановила фіксований обсяг держзамовлення для вишів Донецької і Луганської областей

Верховна Рада України встановила фіксований обсяг державного замовлення на підготовку фахівців за всіма спеціальностями для вищих навчальних закладів на території Донецької та Луганської областей.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", за законопроект "Про внесення змін до закону України "Про вищу освіту", що стосуються діяльності вищих навчальних закладів на території Донецької та Луганської областей" (№6548) за основу та в цілому проголосували 248 народних депутатів на пленарному засіданні у вівторок.

Законопроект встановлює для вищих навчальних закладів на території Донецької та Луганської областей фіксований обсяг державного замовлення на підготовку фахівців із вищою освітою для всіх спеціальностей та всіх освітніх рівнів.

Як зазначив перший заступник голови парламентського комітету з питань науки і освіти Олександр Співаковський, "фіксоване державне замовлення фактично дозволяє університетам залишати контингент" на цій території.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Парубій оголосив про виключення Розенблата з фракції "Блоку Петра Порошенка"

Порошенко підписав закон про виплату одноразової фінансової допомоги поліцейським

Генсек НАТО: Україна має механізми для наближення до НАТО

Україна для всіх іноземців запровадить біометричний контроль

Комітет Ради із соцполітики рекомендує парламенту прийняти пенсійну реформу за основу

ОСТАННЄ

Парубій має намір запросити до Ради Луценка для участі в розгляді подань щодо зняття недоторканності з Дейдея і Довгого

Рада включила до порядку законопроекти урядової пенсійної реформи

Клімкін очікує, що Порошенко в цьому році відвідає Португалію з офіційним візитом

Робгрупа врахувала 396 поправок до законопроекту про медреформу

Фракція "Народний фронт" підтримає подання про зняття недоторканності з шістьох депутатів

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua
РЕКЛАМА