Політика

12:48 11.07.2017

Кабмін звільнив заступника міністра юстиції Мороза і призначив Сукманову

Кабінет Міністрів України звільнив Павла Мороза з посади заступника міністра юстиції з питань державної реєстрації, призначивши на цю посаду Олену Сукманову.

Згідно з розпорядженням Кабміну №453 від 4 липня, П.Мороза звільнено згідно з поданою заявою.

42-річний П.Мороз обіймав посаду заступника міністра з лютого 2016 року.

При цьому розпорядженням №456 від 4 липня, Кабмін призначив на цю посаду О.Сукманову.

Вона раніше обіймала посаду начальника юридичного управління у "Банк Кредит Дніпро", а до цього в "Правекс-Банку".

О.Сукманова в е-декларації за 2016 рік вказала, що має 3 квартири у Києві (50,3 кв. м, 45 кв. м, 108 кв. м), по 50% двох земельних ділянок площею 630 кв. м і 2,5 тис. кв. м в Іванковичах (Васильківський район, Київська область), половиною житлового будинку у том уж населеному пункті площею 368,2 кв. м і половиною недобудованого садового будинку.

О.Сукманова задекларувала 50% власності на два меблевих гарнітури і меблі для кухні. Також вона є власницею автомобіля Toyota Land Cruiser Prado (2014 року випуску).

У 2016 році О.Сукманова отримала 779 тис. 659 грн зарплати, відсотки - 280 тис. 491 грн.

Вона має на рахунках у ПАТ "Укрексімбанк" $218 тис.661, в "ОТП Банк" - 557 тис. 644 грн і готівкою $100 тис.

Як повідомлялося, 21 червня Кабмін звільнив Андрія Вишневського з посади заступника міністра юстиції України.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Рада продовжила засідання до завершення розгляду подань генпрокурора про зняття недоторканності з п'яти депутатів

Рада ЄС завершила процес ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом

Рада розгляне подання Луценка про зняття недоторканності з Дейдея і Довгого

Парубій оголосив про виключення Розенблата з фракції "Блоку Петра Порошенка"

Порошенко підписав закон про виплату одноразової фінансової допомоги поліцейським

ОСТАННЄ

Парубій: Потрібно напрацювати механізм відшкодування через суд збитків від агресії в Криму і на Донбасі з боку РФ і причетних осіб

Гройсман і Волкер обговорили ситуацію на Донбасі та шляхи її врегулювання

Кабмін на засіданні в середу розгляне держзамовлення на підготовку кадрів-2017

Парубій має намір запросити до Ради Луценка для участі в розгляді подань щодо зняття недоторканності з Дейдея і Довгого

Рада встановила фіксований обсяг держзамовлення для вишів Донецької і Луганської областей

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
продажа настольных игр на price.ua
РЕКЛАМА