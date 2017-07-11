Кабмін звільнив заступника міністра юстиції Мороза і призначив Сукманову

Кабінет Міністрів України звільнив Павла Мороза з посади заступника міністра юстиції з питань державної реєстрації, призначивши на цю посаду Олену Сукманову.

Згідно з розпорядженням Кабміну №453 від 4 липня, П.Мороза звільнено згідно з поданою заявою.

42-річний П.Мороз обіймав посаду заступника міністра з лютого 2016 року.

При цьому розпорядженням №456 від 4 липня, Кабмін призначив на цю посаду О.Сукманову.

Вона раніше обіймала посаду начальника юридичного управління у "Банк Кредит Дніпро", а до цього в "Правекс-Банку".

О.Сукманова в е-декларації за 2016 рік вказала, що має 3 квартири у Києві (50,3 кв. м, 45 кв. м, 108 кв. м), по 50% двох земельних ділянок площею 630 кв. м і 2,5 тис. кв. м в Іванковичах (Васильківський район, Київська область), половиною житлового будинку у том уж населеному пункті площею 368,2 кв. м і половиною недобудованого садового будинку.

О.Сукманова задекларувала 50% власності на два меблевих гарнітури і меблі для кухні. Також вона є власницею автомобіля Toyota Land Cruiser Prado (2014 року випуску).

У 2016 році О.Сукманова отримала 779 тис. 659 грн зарплати, відсотки - 280 тис. 491 грн.

Вона має на рахунках у ПАТ "Укрексімбанк" $218 тис.661, в "ОТП Банк" - 557 тис. 644 грн і готівкою $100 тис.

Як повідомлялося, 21 червня Кабмін звільнив Андрія Вишневського з посади заступника міністра юстиції України.