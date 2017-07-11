Політика

12:50 11.07.2017

Гройсман і Волкер обговорили ситуацію на Донбасі та шляхи її врегулювання

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман обговорив із спеціальним представником США з питань України Куртом Волкером (Kurt Volker) нинішню ситуацію на Донбасі, а також підходи щодо її врегулювання.

"Під час бесіди було детально обговорено нинішню ситуацію на Донбасі, а також базові підходи щодо її врегулювання", - йдеться в оприлюдненій у вівторок повідомленні прес-служби Кабінету Міністрів України.

В.Гройсман висловив упевненість, що "спільно з нашими міжнародними партнерами ми зупинимо агресора і досягнемо миру на сході України".

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