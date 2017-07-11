Політика

12:50 11.07.2017

Парубій: Потрібно напрацювати механізм відшкодування через суд збитків від агресії в Криму і на Донбасі з боку РФ і причетних осіб

Усі збитки від російської агресії проти України повинні бути компенсовані як державою Російською Федерацією, так і конкретними особами, причетними до агресії, вважає спікер Верхової Ради України Андрій Парубій.

"Наша позиція незмінна - все збитки повинна компенсувати країна-агресор - Російська Федерація. Україна повинна напрацювати механізм відшкодування збитків як від Росії, так і конкретних злочинців, які брали участь в російській агресії проти України", - сказав він в ході конференції з парламенті під вівторок.

За словами Парубія, необхідно розробити механізм фіксації збитків, завданих Україні в тимчасовій окупованому Росією Криму та на Донбасі. "Їх треба підтвердити в суді і визначити конкретних винних осіб. Це учасники НЗФ, найманці з Росії, російські кадрові військові, зокрема, співробітники ФСБ", - сказав він.

На переконання спікера парламенту, Українська держава в особі Верховної Ради також має створити механізм відновлення порушених прав.

"Зараз актуальна проблема компенсації пересічним громадянам, які постраждали в результаті російської агресії. Для цього необхідний закон, який регулював би збір доказів і їх підтвердження в суді за спеціальною процедурою. Якщо такий механізм не буде введений на законодавчому рівні, то громадяни на підставі Конституції будуть звертатися в міжнародні суди і вигравати їх", - зазначив А.Парубій.

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