Рада ЄС завершила процес ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом

Рада Європейського Союзу у вівторок вдень завершила процес ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом і в середу під час саміту Україна-ЄС у Києві сторони скоординують шляхи забезпечення максимально ефективного і швидкого розв’язання завдань цієї Угоди, заявляє президент України Петро Порошенко.

"Уже завтра ми з лідерами ЄС скоординуємо в Києві під час саміту, як забезпечити максимально ефективне та швидке досягнення мети, закладеної в Угоді, і перейти на новий етап нашого партнерства", - заявив П.Порошенко у своїй сторінці в Фейсбук у вівторок.

Глава Української держави також підкреслив, що з 1 вересня 2017 року розпочнеться "якісно новий етап нашого шляху до Європейського Союзу".

За словами П.Порошенка, цей новий етап - етап глибинних і всеосяжних реформ, який потребує максимальних зусиль і об'єднання всіх гілок української влади, бізнесу, громадянського суспільства заради побудови кращого європейського майбутнього для українського народу. І на цьому шляху нам буде допомагати і Європейський Союз, і весь цивілізований світ.

"Угода про асоціацію була однією з ключових вимог і очікувань Євромайдану. І я радий, що ми спільними зусиллями змогли цього досягти. А Кремль, який мобілізував усі свої ресурси проти Угоди про асоціацію, цинічно порушив міжнародне право, почав агресію проти України, зазнав чергової поразку. Переконаний, ми переможемо. Україна обов'язково буде в родині європейських народів - і в ЄС, і в НАТО", - резюмував глава держави.

Як повідомлялося, про те, що українська і європейська сторони перебувають на завершальному етапі узгодження дат чергового саміту Україна-ЄС, запланованого цього року в Україні, повідомив 17 травня 2017 року заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв.

"Ми зараз активно готуємося до саміту Україна-ЄС. Хочу нагадати: в цьому році він має відбутися в Україні. Думаю, це буде Київ. Ми - на завершальній стадії узгодження дат проведення саміту", - сказав він. П.Порошенко і Д.Туск під час телефонної розмови скоординували позиції перед самітом "Великої Сімки" і домовилися провести черговий саміт Україна-Європейський Союз 13 липня 2017 року Києві.

Ж.-К.Юнкер 30 травня привітав голосування Сенату Нідерландів щодо ратифікації Угоди про асоціацію Україна-ЄС. Він висловив надію, що процес ратифікації завершиться до липневого саміту Україна-ЄС.