"Наш край" вимагає від ВР не ухвалювати пенсійну та медичну реформи на цій сесії

"Наш край" вимагає від ВР не ухвалювати пенсійну та медичну реформи на цій сесії

Київ. 11 липня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - Партія "Наш край" вимагає у депутатів не ухвалювати внесені урядом пенсійну та медичну реформи без ретельного доопрацювання та погодження із суспільством, заявив співголова політсили Олександр Мазурчак.

"Цього тижня український парламент повинен чітко висловити свою позицію: або прийняття "сирих" та недоопрацьованих законопроектів, або виконання пенсійного законодавства та модернізація державної медичної сфери. Реформи мають здійснюватися для людей, а не для МВФ", - наводить слова О.Мазурчака у вівторок прес-служба партії "Наш край".

Політик зазначив, що не можна ухвалювати реформи, які зазнали нищівної критики експертів та які не сприймає суспільство. "Не можна ухвалювати реформи, які потребують негайного доопрацювання, обговорення із суспільством, а також усунення з них порушень Конституції та положень, щодо яких є численні зауваження експертів", - повідомив О.Мазурчак.

За його словами, передчуваючи нестачу голосів, уряд посилив тиск на парламент.

"Заради отримання голосів за три тижні до голосування уряд посилив тиск за всіма напрямами: від шантажу та погроз до флешмобів у соцмережах. Незважаючи на несприйняття суспільством та фахівцями, уряд проштовхує реформи в тому вигляді, в якому вони узгоджені з МВФ", - резюмував О.Мазурчак.

Раніше у вівторок Верховна Рада проголосувала про включення до порядку денного сесії законопроектів щодо пенсійної реформи.

У понеділок, 10 липня, голова парламенту Андрій Парубій зазначив, що нині на розгляді в комітеті Верховної Ради перебуває законопроект щодо медичної реформи.