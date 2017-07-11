Політика

16:48 11.07.2017

ВР не включила до порядку денного законопроект про додаткову перевірку жителів Криму та Донбасу під час одержання біометричних паспортів

Верховна Рада не змогла включити до порядку денного сесії законопроект №6630 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ідентифікації особи для оформлення, видачі, обміну, визнання недійсними та знищення документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус".

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", голова Верховної Ради Андрій Парубій двічі ставив це питання на голосування, проте жодного разу не набралося необхідної кількості голосів (для ухвалення позитивного рішення необхідно 226 голосів народних депутатів на підтримку).

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Довгий відмовився свідчити на Черновецького

Рада продовжила засідання до завершення розгляду подань генпрокурора про зняття недоторканності з п'яти депутатів

Рада ЄС завершила процес ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом

Кабмін звільнив заступника міністра юстиції Мороза і призначив Сукманову

Рада розгляне подання Луценка про зняття недоторканності з Дейдея і Довгого

ОСТАННЄ

Парубій: Серед нас відчувається атмосфера кругової поруки

Візит в Україну Столтенберга став сигналом підтримки ЗСУ і реформ

Парубій прогнозує, що ВР розгляне подання про зняття недоторканності з п'яти депутатів до 22:00

"Наш край" вимагає від ВР не ухвалювати пенсійну та медичну реформи на цій сесії

ВР має намір удосконалити процедуру реабілітації жертв репресій комуністичного режиму 1917-1991 років

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Товары для собак на price.ua
РЕКЛАМА