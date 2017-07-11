ВР не включила до порядку денного законопроект про додаткову перевірку жителів Криму та Донбасу під час одержання біометричних паспортів

Верховна Рада не змогла включити до порядку денного сесії законопроект №6630 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ідентифікації особи для оформлення, видачі, обміну, визнання недійсними та знищення документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус".

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", голова Верховної Ради Андрій Парубій двічі ставив це питання на голосування, проте жодного разу не набралося необхідної кількості голосів (для ухвалення позитивного рішення необхідно 226 голосів народних депутатів на підтримку).