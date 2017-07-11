Політика

17:11 11.07.2017

Візит в Україну Столтенберга став сигналом підтримки ЗСУ і реформ

Голова представництва НАТО в Україні Александер Вінніков заявляє, що візит в Україну генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга став сигналом підтримки Збройних сил України.

"Візит в Україну генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга став історичною подією. Це чіткий сигнал підтримки українських Збройних сил та реформи українського сектора безпеки та оборони, - зазначив А.Вінніков на зустрічі з міністром оборони Степаном Полтораком у вівторок.

У свою чергу керівник українського оборонного відомства наголосив на важливості допомоги з боку держав-членів НАТО в процесі реформування Міністерства оборони та Збройних сил України, їх підготовки тощо. "Для нас важливо розвивати співпрацю з Альянсом за різними напрямами, у різних форматах. Нам потрібно рухатися назустріч один одному", - зазначив С.Полторак.

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