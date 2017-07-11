Політика

18:49 11.07.2017

Кучма обговорив із послом США врегулювання ситуації на Донбасі

Врегулювання блоку питань щодо безпеки на Донбасі є ключовим, заявив президент України (1994-2005 рр.), представник України в тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кучма на зустрічі з Надзвичайним і Повноважним послом США в Україні Марі Йованович.

"Постійний режим припинення вогню, виведення російських військ і важких озброєнь із території України, вихід ОБСЄ на неконтрольовану ділянку українсько-російського кордону - лише після цього можна рухатися далі", - наголосив Л.Кучма під час зустрічі.

Як повідомляє прес-секретар Л.Кучми Дарина Оліфер, під час розмові йшлося про безальтернативність "нормандського формату" і Мінських угод. Сторони підтвердили, що призначення спеціального представника США з питань України Курта Волкера підкреслює бажання Сполучених Штатів Америки активно брати участь у врегулюванні ситуації на Донбасі.

Окремо Л.Кучма виділив питання якнайшвидшого звільнення українських заручників, яке наразі залишається заблокованим.

Прес-секретар повідомила, що сторони домовилися про постійне підтримання контактів.

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