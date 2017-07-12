Україна та США окреслили спільні кроки для просування мінського процесу

Україна та США окреслили спільні кроки, які потрібні для подальшого імпульсу мінському процесу, заявив заступник голови Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв.

"Під час перебування в Україні Курт Волкер провів багато зустрічей. Учора відбулася зустріч і в АП. Ми окреслили наші спільні кроки, щоб надати новий імпульс мінському процесу. Мені імпонує його абсолютна практичність, прагматичність і прагнення досягти конкретного результату", - сказав заступник голови АП в інтерв'ю радіо "Свобода", оприлюдненому на його сайті.

К.Єлісєєв зазначив, що президент Франції Еммануель Макрон також прагне досягти результату. "Я думаю, що нам вдасться зрушити мінський процес", - сказав він.

Дипломат нагадав, що наразі готується телефонна конференція лідерів "нормандського формату", яка має відбутися в липні.