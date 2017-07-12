Рада ратифікувала Угоду про співпрацю між Україною та Європолом

Верховна Рада ратифікувала Угоду між Україною та Європейським поліцейським офісом () про оперативне і стратегічне співробітництво.

За відповідний законопроект (№0152) проголосували 234 народних депутатів на засіданні в середу.

Документ ратифікує Угоду між Україною та Європейським поліцейським офісом про оперативне і стратегічне співробітництво, підписану 14 грудня 2016 року в Гаазі.

Як наголошується в пояснювальній записці, ратифікація угоди надасть можливість значно розширити формат співпраці, здійснювати обмін оперативною інформацією в рамках кримінальних проваджень, брати участь у спільних заходах із розслідування щодо ширшого кола злочинів, встановлювати місцезнаходження осіб, які причетні до скоєння злочинів, брати участь в аналізі оперативної інформації, а також створювати міжнародні спільні слідчі групи.

За словами заступника міністра внутрішніх справ України Вадима Трояна, ратифікація угоди надасть можливість стратегічної співпраці і оперативного втручання в кримінальні справи між державами.

"Це надасть можливість оперативно обмінюватися інформацією в кримінальних провадженнях, брати участь у спільних заходах, розробках організованих злочинних груп або мігрантів, які прямують через Україну до Європи, встановлювати місцезнаходження осіб, причетних до скоєння злочинів, "злодіїв у законі", кримінальних авторитетів і людей, які перебувають у розшуку, переховуються від України в Європі, або які розшукуються європейськими державами в Україні", - пояснив В.Троян.