У Німеччині спостерігаються тенденції до зниження інтересу до теми України

Депутат німецького бундестагу, член комітету із закордонних справ Марілуїзе Бек (Marieluise Beck) констатувала зниження інтересу в Німеччині з "українського питання".

"Ми від самого початку Майдану стоїмо поряд із процесом реформ в Україні, і ми дуже занепокоєні тим, що нині мало позитивних новин з України. На жаль, ми маємо зниження інтересу Німеччини щодо теми України, ми (парламентарі) хотіли б допомогти, щоб і в Німеччині, і в Європі не забували про процес реформ в Україні, особливо про те, що сприяє зближенню з Європою", - сказала депутат на прес-конференції в середу в Києві.

За її словами, німці хотіли б зближення з Росією. "Центральною проблемою, на мій погляд, є бажання відновити дружні відносини з РФ, і є думка, що через Україну, яка навіть не доводить реформ до кінця, (німці - ІФ) не хочуть терпіти подальше погіршення відносин із Росією... Є дві характерні думки, що Україна - це failed state, і що Україна - це lost case. І цьому ми намагаємося протистояти, тому що це дуже загрозлива думка", - додала М.Бек.

Депутат також констатувала, що війна в Сирії привертає до себе більше уваги, ніж "українське питання".

Вона додала, що "в Москві з великою охотою сприймають погані новини з України".