Політика

15:27 12.07.2017

Громадська рада з питань Криму просить Порошенка відреагувати на погану роботу постійного представництва в АРК

Новостворена Громадська рада з питань Криму вказує на незадовільну роботу постійного представництва президента України в АРК і закликає главу держави Петра Порошенка відреагувати на ситуацію, що склалася.

"Просимо негайно вжити заходів державного реагування щодо ситуації, що склалася з безконтрольно відстороненою від своїх обов'язків державною структурою (постійного представництва президента України в АРК - ІФ), яка безпосередньо підпорядкована президенту України", - йдеться у зверненні представників Громадської ради з питань Криму, направленому президентові Україна, а також голові меджлісу кримськотатарського народу Рефату Чубарову, фотокопію якого розмістив сам Р.Чубаров на сторінці в Фейсбук е в середу.

На думку громадських діячів, постійне представництво президента України в АРК не виконує закон і положення про цю структуру, крім того, немає контакту зі ЗМІ та участі в заходах з кримських проблем, зокрема меджліс не визнається як представницький орган.

Громадська рада з питань Криму також дивується з призначення на посаду постійного представника президента України в АРК Наталії Попович, яка "не володіє ситуацією в Криму і не має мотивації щодо деокупації Криму".

Реагуючи на це звернення, Р.Чубаров для встановлення постійної комунікації з учасниками публічної акції, що проводиться Громадською радою з питань Криму в Херсоні, доручив активісту громадянської блокади Криму Ізету Гданову виїхати в Херсон і здійснювати взаємодію з усіма сторонами, які мають повноваження у вирішенні озвучених питань.

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