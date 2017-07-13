Політика

11:45 13.07.2017

Зовнішньому ворогу не здолати Україну, вона сильна, - Туск

Україна є сильною перед зовнішніми загрозами, однак внутрішні проблеми становлять для неї небезпеку, застерігає офіційний Київ президент Європейської Ради Дональд Туск.

""Сьогодні ми чітко бачимо, що зовнішньому ворогу вас не здолати, ви дуже сильні. Але ви можете отримати ураження від самих себе. Саме тому ви повинні в будь-якому випадку зберігати єдність та уникати внутрішніх конфліктів", - сказав він на саміті "Україна-ЄС" у четвер у Києві.

Він наголосив: "Якщо ви і далі будете такими рішучими, хоробрими і послідовними, як і під час Революції Гідності, витримаєте реформи і не здастеся, то ви зможете здійснити свої мрії і досягнете цілей".

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Юнкер візначає важливість боротьби з корупцією в Україні

У Києві триває саміт Україна-ЄС

До палати представників Конгресу США внесено питання про імпічмент Трампа

Луценко просить ВР дати згоду на арешт нардепа Добкіна

Нардеп Петренко залишив фракцію БПП

ОСТАННЄ

Розгляду законопроекту про КС у ВР заважають парламентарі, які вимагають зняття недоторканності з Добкіна

Юнкер задоволений прогресом відносин ЄС і України

Саміти Україна-ЄС колись відбудуться й у Донецьку та Ялті, сподівається Порошенко

Нардепи не захотіли відмовлятися від літніх канікул і вже затвердили план наступної сесії

Раді пропонують без обговорень ухвалити закон про КС і зміни до низки кодексів

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
price.ua
РЕКЛАМА