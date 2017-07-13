Зовнішньому ворогу не здолати Україну, вона сильна, - Туск

Україна є сильною перед зовнішніми загрозами, однак внутрішні проблеми становлять для неї небезпеку, застерігає офіційний Київ президент Європейської Ради Дональд Туск.

""Сьогодні ми чітко бачимо, що зовнішньому ворогу вас не здолати, ви дуже сильні. Але ви можете отримати ураження від самих себе. Саме тому ви повинні в будь-якому випадку зберігати єдність та уникати внутрішніх конфліктів", - сказав він на саміті "Україна-ЄС" у четвер у Києві.

Він наголосив: "Якщо ви і далі будете такими рішучими, хоробрими і послідовними, як і під час Революції Гідності, витримаєте реформи і не здастеся, то ви зможете здійснити свої мрії і досягнете цілей".