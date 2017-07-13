Розгляду законопроекту про КС у ВР заважають парламентарі, які вимагають зняття недоторканності з Добкіна

Верховна Рада України в напруженій атмосфері в четвер розглядає у другому читанні законопроект №6427-д "Про Конституційний суд України".

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", народні депутати з фракції "Самопоміч" та їхні позафракційні колеги стоять біля трибуни парламенту і вимагають почати розгляд питання про зняття недоторканності з народного депутата фракції "Опозиційний блок" Михайла Добкіна. Вони розмовляють через гучномовець, звук якого заглушає обговорення поправок до законопроекту.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд і народний депутат фракції "Самопоміч" Олена Сотник відмовилися від розгляду своїх поправок до законопроекту.

"Через те, що відбувається в залі, я відмовляюся озвучувати поправки, автором яких я є", - заявила О.Сироїд під час пленарного засідання.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій оголосив перерву в засіданні парламенту, після чого покликав керівників фракцій на нараду через цю ситуацію.

Як повідомлялося, Верховна Рада прийняла проект закону про Конституційний суд за основу 22 червня.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій на ранковому пленарному засіданні в четвер заявив, що депутати розпочнуть розгляд питання надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт М.Добкіна о 17:00 поточного дня.