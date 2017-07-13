Політика

13:21 13.07.2017

Київ запропонував ЄК провести в 2018 р. форуми про використання ГТС України для забезпечення європейської енергетичної безпеки та інвестфорум для України

Українська сторона запропонувала Європейській комісії провести на початку 2018 року форум у сфері залучення інвестицій в українську економіку, а також форум про можливості використання української газотранспортної системи (ГТС) в контексті забезпечення енергетичної безпеки Європи.

"Ми доручили опрацювати можливість організації в Брюсселі потужної інвестиційної конференції щодо України на початку 18 року", - заяви президент України Петро Порошенко на спільній прес-конференції з президентом ЄС Дональдом Туском і президентом Європейської Комісії Жан-Клодом Юнкером в четвер у Києві.

Він також повідомив: "Є також намір європейських газотранспортних операторів до спільної модернізації та експлуатації української газотранспортної системи і сховищ. Ми запропонували Європейській Комісії також провести в 2018 році конференції, міжнародного форуму щодо перспектив використання газотранспортної системи України.

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