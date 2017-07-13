Турчинов: Потрібно активізувати зусилля з виявлення російської агентури та військових злочинців для обміну на заручників-українців з РФ

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов з нагоди дня народження незаконно засудженого в Російській Федерації та утримуваного в колонії українського режисера Олега Сенцова запевнив, що Україна продовжить вимагати його звільнення і повернення на Батьківщину, як і інших громадян, яких незаконно тримають у Росії.

"Третій рік він зустрічає свій день народження в катівнях російського гестапо. З першого дня арешту він тримався мужньо і гідно. Його не змогли зломити ні тортури, ні обіцянки звільнення в обмін на співпрацю, тому російська ФСБ не робила з його процесу телевізійного шоу, тому його продовжують тримати за ґратами. Сенцов, Сущенко, Кольченко... Дуже боляче, що до цього беззаконня Путіна почали звикати не тільки за кордоном, а й в Україні", - йдеться в заяві О.Турчинова, оприлюдненій на сайті РНБО у четвер.

Секретар Радбезу України наголосив на неприпустимості такого "звикання": "Ми не можемо зупиняти боротьбу за звільнення наших громадян, поки хоч один український патріот незаконно перебуває за ґратами в Росії".

О.Турчинов висловив переконання, що в разі, якщо українській стороні не вистачає аргументів, щоб примусити РФ звільнити захоплених заручників, потрібно активізувати роботу для їх знаходження.

"Необхідно їх знаходити, наростивши зусилля контррозвідки і військових у виявленні російської агентури, військових злочинців і колабораціоністів, яких можна обміняти на наших патріотів", - заявив секретар РНБО України.

"Олегу, тримайся, ми з тобою! Ти був, є і завжди будеш вільною людиною! Російські ґрати не зможуть цього змінити. Україна буде боротися за тебе до перемоги", - запевнив він.

О.Сенцов відзначає свій 41-й день народження в російській в'язниці.

Після анексії Криму Росією режисер був затриманий ФСБ, звинувачений в плануванні терактів і вивезений до Москви. Через рік російський суд засудив українця до 20 років колонії, попри відсутність доказів. О.Сенцов не визнав своєї провини.

До звільнення українського режисера неодноразово закликала світова кінематографічна спільнота і представники численних міжнародних організацій.