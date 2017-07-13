Столтенберг заявив про збереження розбіжностей між Росією і НАТО щодо Україні

Між союзниками Північноатлантичного альянсу і Росією залишаються розбіжності в питаннях, що стосуються ситуації в Україні, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг за підсумками засідання Ради Росія-НАТО на рівні послів.

"Що стосується питання України, між союзниками НАТО і Росією залишаються істотні розбіжності. У питанні Криму і конфлікту на сході України зберігаються розбіжності", - заявив він.

Є.Столтенберг додав, що "важке озброєння не було відведене із зон конфлікту".

"Мінські угоди пропонують кращий варіант вирішення конфлікту, але їх потрібно виконувати", - додав генсек НАТО.