Політика

18:16 13.07.2017

Бюджетний комітет рекомендував знизити видатки на зміну механізму фінансування в клініках НАМНУ

Бюджетний комітет Верховної Ради рекомендував знизити за загальним фондом видатки на пілотний проект щодо зміни механізму фінансування надання меддопомоги в деяких клініках системи Національної академії медичних наук України (НАМНУ).

Згідно з рішенням комітету, ухваленим у середу, ці видатки пропонується знизити на 85,501 млн грн.

Водночас комітет рекомендував збільшити за загальним фондом видатки на діагностику та лікування з впровадженням експериментальних і новітніх медичних технологій у медзакладах системи НАМНУ на 80,1 млн грн.

Як повідомлялося, НАМНУ планувала з 1 липня запустити пілотний проект щодо автономізації та співфінансування медпослуг у чотирьох інститутах, що входять до її структури, - в Інституті кардіології ім. академіка Стражеска, Інституті серцево-судинної хірургії ім. М.Амосова, Інституті хірургії та трансплантології ім. Шалімова та в Інституті нейрохірургії ім. А.Ромоданова.

На реалізацію пілотного проекту з держбюджету було виділено 200 млн грн.

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