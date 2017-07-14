Політика

12:15 14.07.2017

Гройсман закликає ВР розпочати роботу восени з пенсійної, освітньої та медичної реформ

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликає Верховну Раду розпочати свою роботу восени з пенсійної, освітньої та реформи охорони здоров'я.

"Ми восени проситимемо вас, вельмишановні колеги, розпочати свою роботу з розгляду цих трьох реформ - освіта, охорона здоров'я та пенсійна реформа", - сказав прем'єр під час години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю.

За його словами, відповідні законопроекти буде підготовлено до другого читання.

Прем'єр подякував парламенту за підтримку в четвер змін до державного бюджету на 2017 рік і підтримку в першому читанні проекту пенсійної реформи.

"Переконаний у тому, що восени ми з новими силами продовжимо якісні зміни в нашій країні", - зазначив В.Гройсман.

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