Введення віз із РФ не дасть потрібного ефекту, а створить проблеми - Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що введення візового режиму з Російською Федерацією створить значні проблеми, тому рішення про зняття біометричних даних при перетині українського кордону для іноземних громадян є оптимальним.

"Просте введення віз ... воно не дасть нам того ефекту, до якого ми прагнемо. Навпаки: це створить значні проблеми в контексті того, що Росія цими проблемами скористається для того, щоб проводити як провокації, так і свідому політику обмежень для громадян України, які проживають на окупованій території, на території окупованого Криму, приїжджати на територію України", - сказав міністр під час години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю.

П.Клімкін нагадав, що Рада національної безпеки і оборони України прийняла рішення про створення системи, що передбачає зняття біометричних даних з іноземних громадян і осіб без громадянства при в'їзді в Україну.

"На основі детального аналізу було прийнято таке рішення, і ми вважаємо, що це рішення є оптимальним і таке рішення підтримують наші друзі і партнери", - додав дипломат.

Міністр уточнив, що затверджену РНБО систему вводитимуть поступово.

Як повідомлялося, 10 липня 2017 року секретар РНБО Олександр Турчинов поінформував, що Рада прийняла рішення про введення системи біометричного контролю для громадян іноземних держав, що в'їжджають в Україну, та впровадження електронної системи попередньої реєстрації наміру в'їхати в Україну для громадян РФ на 1 січня 2018 року.