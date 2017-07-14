Політика

15:28 14.07.2017

Дніпропетровська облрада визнала нардепа Яроша бійцем-добровольцем

Депутати Дніпропетровської обласної ради на сесії в п'ятницю визнали бійцями-добровольцями 85 жителів області, серед яких - народний депутат України Дмитро Ярош (позафракційний).

Депутати дали 91 голос "за" рішення обласної спеціальної комісії про визнання бійцями-добровольцями, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення.

"Такий підхід надає мождивість на регіональному рівні привернути більше уваги громадськості до проблем наших захисників і віддати шану справжнім патріотам", - зазначив голова Дніпропетровської облради Гліб Пригунов.

Як повідомлялося, в 2016 році Дніпропетровська облрада вирішила визнати бійцями-добровольцями осіб, які брали участь в антитерористичній операції на сході України в складі добровольчих формувань. Для цього при обласній раді була створена комісія, що розглядає документи від бійців і виносить кандидатури для голосування на сесію.

На минулій сесії облради в березні 2017 року депутати вперше проголосували за визнання добровольців на регіональному рівні (30 осіб). Кожен з них безпосередньо перебував у зоні бойових дій, що було обов'язковою умовою для затвердження кандидатури. Загалом в області 115 осіб визнані бійцями-добровольцями.

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