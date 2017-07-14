Відсутність політичної волі перешкоджала прийняттю медреформи

Для прийняття в Україні медичної реформи не було політичної волі, вважає в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

"Наша команда ефективно працювала над підготовкою реформи, але не було політичної волі, щоб все це продовжити на самому верху", - сказала вона журналістам у Києві в п'ятницю.

У.Супрун зазначила: "Якщо глава комітету Ради з питань охорони здоров'я навіть не приходить на засідання, де готують законопроект до другого читання, і не підписує готову ухвалу комітету, то це не можна назвати помилкою - це просто невиконання нею своїх обов'язків".

За словами в. о. міністра, вона не зустрічалася і не спілкувалася з головою комітету з охорони здоров'я Ольгою Богомолець, однак "багато хто намагався, але не змогли до неї додзвонитися в середу".

Як заявив У.Супрун в четвер, О.Богомолець відмовилася підписати позитивний висновок комітету ВР на законопроект №6327 про медреформу, ухвалений 12 липня після дводенного розгляду.

О.Богомолець заявила агентству "Інтерфакс-Україна", що заява У.Супрун не відповідає дійсності.

На своїй сторінці "Фейсбук" вона написала: "До мене від представників міністерства (охорони здоров'я - ІФ) питання щодо того, коли буде завізована таблиця з поправками, не надходили".

Разом з тим, за інформацією ЗМІ, О.Богомолець в четвер у Верховній Раді втратила свідомість і була госпіталізована в лікарню "Феофанія". Агентству "Інтерфакс-Україна" вона повідомила, що її оглядає лікар.

Як повідомлялося, розгляд законопроекту №6327 після доопрацювання до другого читання тривало два дні - у вівторок і середу. О.Богомолець не була присутня на цих засіданнях, їх провела заступник голови комітету Ірина Сисоєнко.

Робоча група в доопрацюванні до другого читання законопроекту врахувала повністю або по суті 396 з 886 запропонованих депутатами поправок.

Законопроект №6327 про державні фінансові гарантії надання медичних послуг і лікарських засобів Верховна Рада прийняла за основу 8 червня 227 голосами, але відмовилася прийняти за основу законопроект №6329 про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо фінансування сфери охорони здоров'я. Обидва законопроекти є частиною медичної реформи.