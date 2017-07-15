Юнкер: Назва створюваної в Україні антикорупційної судової інстанції є питанням деталей, важлива її незалежність та повноваження

Питанням першорядної ваги є створення в Україні незалежного, ефективного судового органу, що матиме необхідні повноваження та ресурси, а назва і структура цього органу вже є деталями, заявляє президент Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер.

"Президент Юнкер висловився чітко: боротьба з корупцією має вирішальне значення і потребує подальшого прискорення та активізації. Важливе те, що створюється незалежний, ефективний судовий орган, який має необхідні повноваження та ресурси для боротьби з корупцією", - наводять слова Ж.-К.Юнкера в представництві ЄС в Україні в п'ятницю увечері.

При цьому, додають у представництві ЄС, президент ЄК додав: "Питання про те, як цей судовий орган називається... є питанням деталей. Важливе значення має незалежність, ефективність і достатні ресурси та повноваження, які повинен мати цей орган".