Клімкін: Нам потрібні заяви самітів з ЄС, які фіксуватимуть нові важливі домовленості, а не повторюватимуть озвучене раніше

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що заяви самітів Україна-ЄС мають фіксувати нові важливі домовленості та прориви у відносинах, і немає сенсу в заявах, які просто повторюватимуть озвучене й прописане раніше.

"Усе дуже просто: навіщо нам ще один папірець, який повторює те, що вже сказане в угоді про асоціацію? Досягнення вже зафіксовані. Нам треба йти до заяв самітів, які фіксують нові, дуже важливі домовленості. Повторення того, що вже є, - навіщо це нам? Я взагалі не є фанатичним прибічником просто якихось заяв, які будуть забуті через 15 хвилин", - сказав він в ефірі "Подробиць тижня" на телеканалі "Інтер", коментуючи ситуацію з відсутністю заяви за підсумками саміту Україна-ЄС.

"Навіщо нам текст на три, чотири, п'ять сторінок, який прочитають лише експерти і в якому немає дійсно проривних речей?", - наголосив П.Клімкін.